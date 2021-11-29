Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Северной столице в последний день осени вместе со снегопадом ожидается усиление ветра в порывах до 15 м/с. Об этом 29 ноября предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Hans Снежный шторм

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с вечера 29 ноября и весь день 30 ноября в Петербурге и области ожидается снегопад. Вместе с тем в городе, особенно для прибрежных зон, объявили штормовое предупреждение.

«30 ноября в Санкт-Петербурге ночью и утром местами сильный снег, порывы ветра до 15 м/с», — предупреждают в спасательном ведомстве.