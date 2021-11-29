Воронеж, 29 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в Воронежской области на ночь с 29 на 30 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Декабрь в Воронеже

По данным ГУ МЧС, в Воронежской области в ночь на последний день осени ожидаются местами сильные дожди, грозы, усиление юго-западного ветра 17−22 м/с.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, после резкого потепления, до +10, и дождей 29−30 ноября, в регионе 1 декабря ожидается понижение температуры воздуха до — 2 градусов, возможен снег. Однако уже 2 декабря вновь прогнозируется плюсовая температура, снег сменит снег с дождём. К пятнице, 3 декабря, днём ожидается потепление до +8.