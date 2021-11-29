Черкесск, 29 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отмечается снижение числа лиц, госпитализированных с подтвержденным COVID-19. Такая тенденция наблюдается в течение последних двух недель, сообщили 29 ноября в региональном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За прошедший месяц число пациентов ковидных госпиталей снизилось почти вдвое. Ежедневно выписывается из них гораздо больше человек, чем поступает в медучреждения.

«В настоящее время в ковид-госпиталях республики проходят лечение 544 пациента. Это в два раза меньше, чем было в пиковую нагрузку 26 октября, когда в ковид-госпиталях КЧР одновременно проходили лечение 1058 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 29 ноября, в Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки подтвержден коронавирус у 81 пациента, выписаны в связи с выздоровлением 57 человек, скончались четверо жителей региона.