Омск, 29 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 584 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 113 989. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, за сутки в Омской области выздоровели 128 человек, за всё время — 89 346.

Жертвами COVID-19 в регионе стали уже 2812 человек, в том числе 12 умерли за сутки.

Напомним, 28 ноября в Омской области было выявлено 587 носителей коронавируса, выздоровели 693 человека, скончались 13 ковид-пациентов.