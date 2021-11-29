Минск, 29 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Совместные военные учения по прикрытию южных белорусских границ собираются провести Россия и Белоруссия. Об этом 29 ноября рассказал белорусский министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания по вопросам военной безопасности в Минске, его слова приводит агентство БелТА,

President.gov.by Виктор Хренин

По словам Хренина, в 2022 году Россия и Белоруссия не собираются проводить масштабных маневров, как «Запад» или «Щит Союза», однако ими намечен комплекс мероприятий по прикрытию южных белорусских границ.

«Мы планируем проведение учений совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что сопредельные с Белоруссией страны НАТО закупают танки, боевые самолёты и ракетные комплексы, наступательный потенциал альянса вблизи белорусских границ растёт.