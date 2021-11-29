Балашиха, Московская область, 29 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 29 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 188 человек. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 148 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 146 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2236 новых случаев COVID-19.