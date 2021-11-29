Чита, 29 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обеспокоены масштабом заболеваемости пневмонией в регионе. Как пояснила сегодня, 29 ноября, руководитель краевого Роспотребназора Светлана Лапа, её удельный вес в Забайкалье в два раза выше, чем по Российской Федерации. Подробности 29 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

James Heilman, MD Пневмония на флюорограмме

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«У нас остается очень высоким удельный вес пневмоний. По Российской Федерации он составляет 12%, в Забайкалье — 26%», — уточнила главный санитарный врач Забайкальского края.

По ее словам, на протяжении двух последних недель в регионе идет снижение числа зарегистрированных пневмоний в целом, в том числе ковидных пневмоний.

«Но снижение заболеваемости идет медленно. Весы такие, что может качнуть в ту или иную сторону. Поэтому необходимо продолжить вакцинацию населения и проведение всех ограничительных мероприятий», — сказала Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1920 человек (+10 за сутки).

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