В Оренбуржье от COVID-19 вакцинировано более 70% взрослого населения
Оренбург, 29 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области план по вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен более чем на 70%. Об этом сообщает региональный минздрав
Yarregion.ru
Вакцинация
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На сегодняшний день, 29 ноября, от COVID-19 привито 853 924 оренбуржца. Это более 70% от группы населения, подлежащей вакцинации.
В министерстве подчеркнули, что главной и самой эффективной защитой от COVID-19 является вакцинация. Регион не испытывает дефицита в вакцине. Создан достаточный запас препаратов, и он регулярно пополняется.