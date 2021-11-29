Оренбург, 29 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области план по вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен более чем на 70%. Об этом сообщает региональный минздрав

Yarregion.ru Вакцинация

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На сегодняшний день, 29 ноября, от COVID-19 привито 853 924 оренбуржца. Это более 70% от группы населения, подлежащей вакцинации.

В министерстве подчеркнули, что главной и самой эффективной защитой от COVID-19 является вакцинация. Регион не испытывает дефицита в вакцине. Создан достаточный запас препаратов, и он регулярно пополняется.