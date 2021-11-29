Чита, 29 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края будут разбиваться, почему в регионе значительно упали темпы вакцинации от коронавируса. Подробности сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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О том, что за выходные дни в Забайкалье существенно упал темп вакцинации, известила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова. По её словам, первым компонентом было привито более 1,7 тысячи человек, второй компонент получили более 1,3 тысячи забайкальцев, ревакцинировались 2,5 тысячи человек.

«Разберитесь, почему в семь раз упало количество вакцинированных. Мы должны понимать, что происходит, заполнять пробелы своей работой», — отметил губернатор региона Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 29 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 87 692 (+335 за сутки).

По данным на 27 ноября, Забайкальский край находится на шестом месте в ДФО по темпам вакцинации. По уровню целевого иммунитета регион занимает четвертую позицию, а по ежедневному темпу вакцинации на 100 тысяч населения — на седьмом.

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