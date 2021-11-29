Тбилиси, 29 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Во время акции протеста возле здания Тбилисского городского суда 29 ноября сотрудники полиции задержали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Сообщается, что акция посвящена судебному заседанию, на которое вызвали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В ведомстве отметили, что правоохранители и дальше будут пресекать правонарушения.

«Министерство внутренних дел как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает граждан, собравшихся перед судом, соблюдать закон во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что на акции в поддержку Саакашвили задержали экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции в 2007 году и растрате бюджетных средств. В ноябре дважды Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. 29 ноября его впервые доставили в Тбилисский суд.