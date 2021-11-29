Кемерово, 29 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В больницах Кемеровской области стационарное лечение проходят 83 человека, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили губернатор Сергей Цивилёв и гендиректор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»

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Они уточнили, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. При этом до конца дня врачи планируют выписать до 40 человек.

Отметим, что ранее сообщалось, что число пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек, 35 из них — горноспасатели.