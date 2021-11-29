Ульяновск, 29 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 29 ноября, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 110 689 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 461.

Выздоровели 102 343 пациента, в том числе 28 ноября выписаны 490 человек. Таким образом, доля вылечившихся составила 92,46%.

От осложнений, вызванных ковидом, умерли 3368 больных, из них за последние сутки скончались 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацию от ковида прошли 556 325 жителей, в том числе двумя компонентами привились 478 283 человека. Уровень коллективного иммунитета составил 55,1%.