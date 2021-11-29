Кемерово, 29 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Выплаты семьям погибших в Кузбассе шахтёров идут. Из областного бюджета и бюджетов муниципалитетов они будут выплачены сегодня, 29 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Администрация правительства Кемеровской области Штаб у шахты «Листвяжная»

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"За исключением двух. Две семьи шахтёров отказались получать выплаты пока не будут уверены, что их родной человек… Пока он не будет поднят на поверхность. Но мы должны с уважением относиться к такому решению. Оставшимся двум семьям деньги вручим», — сказал глава региона.

Напомним, в результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек — 46 шахтёров и пять горноспасателей.