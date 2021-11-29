Казань, 29 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Казани выдали 5230 QR-кодов о медотводах от вакцинации против COVID-19. Об этом 29 ноября заявил мэр города Ильсур Метшин.

geralt QR-код

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«Прошедшая неделя выдалась нелегкой после введения QR-кодов в общественном транспорте… Можно сколько угодно обсуждать это решение руководства республики, но оно вызвано, прежде всего, заботой о безопасности и здоровье людей. Пока не выработается коллективный иммунитет, такие меры необходимы. Дискуссиями вирус мы не победим», — подчеркнул глава города.

Для получения республиканских QR-кодов о прохождении первого этапа вакцинации от COVID-19 или о медотводе от вакцинации в большинстве случаев жителям рекомендуют обращаться в поликлинику, к которой они прикреплены.

Также продолжается выдача QR-кодов тем, кто привился первым компонентом вакцины и военнослужащим.

ИА REGNUM напоминает, с 22 ноября в Татарии в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего. Жители республики могут получить QR-код уже после первого этапа вакцинации от коронавируса. Соответствующие изменения вступили в силу с 26 ноября. После получения первого компонента вакцины жители региона получают специальный республиканский QR-код, который действует 24 дня с момента первого этапа вакцинации от COVID-19. Также пользоваться общественным транспортом могут жители, имеющие медотвод от вакцинации.

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