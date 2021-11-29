Москва, 29 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В России с 1 января 2022 года перейдут в проактивный режим выплаты по беременности и родам. Об этом 29 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Government.ru Михаил Мишустин

Он рассказал, что новое решение о социальном казначействе вступит в силу с 1 января.

«Граждане смогут автоматически без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности, либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа», — сказал Мишустин.

Механизм будет осуществляться при помощи федеральной информационной системы «Соцстрах». Также проактивно начнёт предоставляться и единовременное пособие и при рождении ребёнка, однако источником сведений станет реестр ЗАГСа.

«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую. Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону без каких-либо трудностей», — отметил глава правительства.