Кемерово, 29 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области могут сообщить о нарушениях в шахтах через специальную форму на сайте Ростехнадзора. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

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«Обращения являются законным основанием для проведения внеплановых проверок», — уточнил Виль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 26 по 29 ноября прокурорскими работниками с привлечением специалистов Государственной инспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти Кузбасса осуществлен выход на 31 шахту. Выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения.