Таллин, 29 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. С понедельника, 29 ноября, в Эстонии всю неделю прогнозируется снежная, холодная и ветреная погода. Об этом сообщил порталerr.eeсо ссылкой на метеорологов.

Goodfon.ru Метель

Ночью 29 ноября было облачно с отдельными прояснениями. Местами прошел небольшой снег, утром на южную и западную Эстонию обрушилась метель. Ветер северо-восточный, восточный 3−9 м/с, на побережье — 5−11 м/с, порывами до 16 м/с. Температура воздуха заметно понизилась до — 6 — 7 градусов.Синоптики предупредили об опасности гололеда.

Днем и вечером 29 ноября сохранится облачная погода. Повсеместно на территории республики пройдет снег, возможны метели. Ветер северо — восточный 5−11 м/с, порывами 14 м/с, на островах и побережье до 16 м/с.

В ночь на 30 ноября ветер сменит направление на северное и усилится порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха впервые нынешней осенью и днем и ночью будет ниже нуля, — 1 до — 6 градусов.