Кейптаун, 29 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Генконсульство России в южноафриканском Кейптауне работает над вариантами вылета российских туристов из ЮАР, заявил 29 ноября представитель российской дипмиссии.

South African Tourism Претория. ЮАР

«Пока есть места на самолет чартерного рейса. Идут консультации с организаторами рейса, и в ближайшие часы будет больше конкретики», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «Омикрон», который был обнаружен в ЮАР.