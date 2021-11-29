Воронеж, 29 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Открытый аукцион на право заключения договоров для размещения ёлочных базаров в Воронеже состоится 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочный базар в Воронеже

Как уточнили в мэрии, всего схемой размещения НТО предусмотрена организация 126 официальных елочных базаров. Нестационарный торговый объект должен занимать площадь не более 20 квадратных метров и соответствовать типовому эскизному проекту, разработанному управлением главного архитектора. Также ёлочные базары должны быть огорожены, оснащены вывеской, прейскурантов, книгой отзывов и предложений, средствами пожаротушения, мерной линейкой для установления размера елок и упаковочным материалом.

Как планируется ёлочные базары на территории Воронежа заработают уже с 19 декабря и будут работать до 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем на главной площади Воронежа подрядчик приступил к монтажу главной городской ёлки, он должен быть завершён до 13 декабря. Полностью подготовить площадь к новогодним праздникам планируется к 25 декабря.