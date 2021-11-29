Москва, 29 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Рубль 26 ноября достиг минимумов середины апреля, завершив снижением пятую неделю подряд. Пара доллар/рубль поднялась к отметке 75,76 руб. и завершила торги неподалеку от верхней границы расширенного диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 29 ноября, котировки открылись гэпом вниз в рамках технической коррекции, но продолжают тяготеть к уровню 75 руб., указывая на сохраняющиеся риски для российской валюты.

Рубль попал под агрессивные распродажи на фоне повсеместного бегства от рисков, которое сильнее всего ударило по рынку нефти. Нефть марки Brent 26 ноября лишилась более чем 12%.

Котировки бурно реагировали на разрастающиеся страхи по поводу нового штамма коронавируса, который, по предварительным данным, еще опаснее своего предшественника — «Дельты».

Неудивительно, что в такой обстановке наша валюта «попала под раздачу», продолжив падение к бивалютной корзине, будучи высоководным активом, коррелирующим с нефтью.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от общего отношения инвесторов к риску, которое, в свою очередь, будет формироваться исходя из новостей о новом вирусе.

Дальнейшее закрытие границ с ЮАР и другими странами с целью пресечения распространения нового штамма сулит «россиянину» новые потери, особенно если при этом американская экономика продолжит сигнализировать о готовности к ускорению процесса ужесточения монетарной политики ФРС.

Дополнительную нервозность на этой неделе привнесет заседание ОПЕК+, которая вряд ли станет менять свою стратегию несмотря на давление со стороны МЭА и США», — считает эксперт.

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