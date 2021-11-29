Томск, 29 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 252 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в региональном оперативном штабе.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области выявлено 55 603 носителя коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе — 39 972 человека. За последние сутки выздоровели 149 томичей.

Напомним, 28 ноября в Томской области было подтверждено 256 случаев заражения.