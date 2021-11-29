Астрахань, 29 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 ноября подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 73 тыс. 999 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1164 человека.

За весь период 2185 человек скончались. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.