Красноярск, 29 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Ещё 31 человек с диагнозом COVID-19 скончался в Красноярском крае. Об этом сообщили 29 ноября в федеральном оперативном штабе.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 7458 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 706 носителей коронавируса, выздоровели 699 человек.