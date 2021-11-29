Ижевск, 29 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Удмуртии с 1 декабря некоторые ранее перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией стационары вернутся к работе в штатном режиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В частности, возобновят прием плановых пациентов Воткинская, Киясовская, Балезинская и Красногорская районные больницы.

С 6 декабря в обычном режиме начнут работу Завьяловская районная больница и основной стационар ижевской городской клинической больницы № 6.

При этом инфекционные койки останутся в Ижевской ГКБ №6, Республиканской инфекционной больнице, ГКБ № 2, отделения в Глазовской, Можгинской районных больницах, Воткинской и Сарапульской городских больницах. Также останутся койки в роддоме № 5 и 1 РКБ.

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей количество ковидных коек в республике сократится почти вдвое — с 2463 до 1257 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 ноября выявили 291 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 294 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 74 820 случаев. Скончался 3231 житель региона.