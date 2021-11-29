Вологда, 29 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявлено 385 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 28 ноября в регионе от ковида скончались 13 человек, всего с начала пандемии — 2562.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 33 860 носителей коронавируса, скончались 1209 человека.