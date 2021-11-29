София, , 13:01 — REGNUM Болгария примет участие в заседаниях встречи руководителей государств Средиземноморского союза, открывающейся в испанской Барселоне. Об этом 29 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Согласно официальной информации, Софию на соответствующем форуме будет представлять министр иностранных дел РБ Светлан Стоев. Как заявил глава болгарского внешнеполитического ведомства перед отлетом в Испанию, в холе консультаций в рамках мероприятия Болгария планирует заключить ряд международных договоров о борьбе с нелегальной миграцией и совместной борьбе с организованной преступностью.

«Для подписания таких соглашений есть все необходимые предпосылки», — резюмировал С. Стоев.

Напомним, Средиземноморский союз является межправительственной организацией, объединяющей 15 стран Восточного и Южного побережья Средиземного моря. В ходе ежегодного форума государства-участники структуры разрабатывают пути укрепления сотрудничества в политике, экономике и дипломатии.