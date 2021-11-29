Липецк, 29 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 ноября подтверждено 392 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 74 тыс. 236 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 66 тыс. 509 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 182 — за последние сутки.

За весь период скончались 2419 человек. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.