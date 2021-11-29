Кемерово, 29 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Правительство России выделило около 80 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

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«Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тыс. рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тыс. рублей», — прокомментировал глава правительства Михаил Мишустин.

Материальную помощь также окажут власти Кузбасса, муниципалитеты и компания — владелец шахты.