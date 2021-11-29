Курск, 29 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Курской области 29 ноября зарегистрировано 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 76 тыс. 197 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 62 тыс. 632 пациента, в том числе 228 — за последние сутки.

Скончались 1787 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1805 летальных случаях.