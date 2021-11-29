Улан-Удэ, 29 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Новогодние ёлки для детей в Бурятии пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, школьники будут праздновать в пределах одного класса, дошкольники — в пределах своих групп.

Novorosinform.org Новогодний утренник

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Ограничено привлечение к представлениям посторонних людей, в том числе артистов и ведущих. В правительстве объяснили это решение оперштаба напряжённой эпидситуацией.

В театрах и других развлекательных заведениях новогодние представления пройдут с 50% загрузкой зала. Кроме того, исключено проведение хороводов, контактных игр и конкурсов.

«При сохраняющемся уровне общей заболеваемости по сравнению с прошлой неделей эпидемиологами отмечается рост на 28% в категории детей 7−14 лет, на 20% — 15−17 лет», — добавили в правительстве.