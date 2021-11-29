Казань, 29 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено вечером 29 ноября, ночью и днем 30 ноября на территории Татарии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Указатель ветра

Вечером 29 ноября, ночью и днем 30 ноября в республике ожидается сильный южный ветер со скоростью 10−15 м/с, порывами 17−22 м/с. 30 ноября в период с 02:00 до 18:00 прогнозируется очень сильный ветер местами до 25 м/с.

Также местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах республики ожидаются метели с существенным ухудшением видимости, туман, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от — 1 до +3 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 30 ноября местами по Пензенской области ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с, ночью местами пройдет сильный дождь. Температура воздуха в течение суток составит +3…+8 градусов.

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