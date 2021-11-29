Севастополь, , 12:08 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с усилением ветра объявлено в Севастополе на 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября ожидается ухудшение погодных условий», — говорится в сообщении.

В период с 13:00 — 16:00 и до конца дня на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 22−27 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение действует с 27 по 30 ноября также в Республике Крым.