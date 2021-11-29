Йошкар-Ола, 29 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Марий Эл в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности. Соответствующие изменения в указ о «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес глава региона Александр Евстифеев.

Yarregion.ru Масочный режим

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Режим продлен до 5 февраля 2022 года.

На территории республики по-прежнему действует масочный режим, ограничено проведение массовых мероприятий, в общественные места граждане проходят с предъявлением QR-кода вакцинированного или переболевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые режим повышенной готовности из-за коронавируса в республике был введен 17 марта 2020 года и с этого момента неоднократно продлевался.