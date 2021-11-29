Великий Новгород, 29 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Количество новых заражений коронавирусом за прошедшие сутки в Новгородской области составило 286 случаев, сообщает 29 ноября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Великом Новгороде зарегистрировали 123 новых случая заражения. В самой области уже второй день подряд количество выявленных случаев заражения ковидом — меньше 300.

Количество новых заболеваний за 28 ноября, которое составило 286 случаев, на 9 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. При этом на протяжении семи дней статистика по этому показателю в Новгородской области сокращается. Если 21 ноября заболеваемость составила 332 человека, то к сегодняшнему дню она сократилась на 46 человек.

За сутки от коронавируса, как основной причины, в регионе скончались восемь человек. Возросшая смертность еще не достигла пикового значения в 11 человек, которое было установлено 31 октября.

Количество выздоровевших за сутки в области составило 218 человек, что на 12 человек больше, чем за 27 ноября. В целом, в регионе уже 17 дней наблюдается положительная динамика выздоровлений.

За время действия пандемии в Новгородской области выявили 59 298 случаев заражения ковидом. От коронавируса скончались 604 человека, а количество выздоровевших составило 49 152.