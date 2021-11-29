Йошкар-Ола, 29 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 766 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 ноября в Марий Эл выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 173 случаев. В настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 3941 человек.

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