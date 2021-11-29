Оренбург, 29 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили ещё 342 заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 29 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стоит отметить, в регионе продолжается снижение суточного показателя выявляемых случаев заражения. Несмотря на это, Оренбургская область во второй половине ноября оказалась в красной зоне на карте распространения коронавируса. Ни одному из указанных на сайте стопкоронавирус.рф критериев региона, свободного от COVID-19, Оренбуржье не соответствует.

В частности, заболеваемость превышает 30 случаев на 100 тыс. населения, охват тестированием менее 300 на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не достиг 80%, занятые койки с ИВЛ превышают 0,1%, а загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 превышает норматив в 30%.

С начала пандемии в Оренбургской области зафиксировано 100 633 носителя коронавируса. Выздоровели 84 784 оренбуржца. От COVID-19 скончались 3147 человек, в том числе 13 — за последние сутки.