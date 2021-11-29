Салехард, 29 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 859 человек. Об этом 29 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 855 — на четыре человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО подтвердили 58 317 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 599 человек.