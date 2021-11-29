Саранск, 29 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 29 ноября выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 159 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 493 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За последние сутки в республике выписаны 123 человека, всего с начала пандемии выздоровели 30 145 жителей Мордовии. 885 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5466 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1379 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4278 жителей республики.