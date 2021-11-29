Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области созданы штабы для оперативной координации работы коммунальных и дорожных служб в период сильных снегопадов, которые ожидаются во второй половине дня в понедельник и весь последний день ноября. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ближайшие три дня в регионе прогнозируется усиление ветра и сильные снегопады. Температура воздуха в восточных районах опустится ночью до минус 16 градусов, высота выпавшего снега местами может составить от 20 сантиметров. Дорожные службы, работающие на региональных трассах, с выходных работают в усиленном режиме: от снега и наледи очищено порядка девяти тысяч километров трасс, работы по обработке и очистке не прекращаются.

«Грядут первые сильные снегопады, поэтому уделяем усиленное внимание уборке снега на дорогах, во дворах, на общественных пространствах. Поручил создать штабы с участием профильных комитетов ― по ЖКХ и по дорожному хозяйству», — распорядился губернатор Ленинградской областиАлександр Дрозденко.

На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули. За состоянием проезжей части круглосуточно следят 29 метеостанций. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Обращений автомобилистов дорожники ждут на «горячей» линии по телефону 8(812) 251−42−84 и в инстаграмме @dorogi_lo.

Читайте также: На Петербург надвигается сильный снегопад

Отметим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня на севере области пройдет небольшой снег, на юге снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный, восточный ночью 4−9 м/с, днём 7−12 м/с, местами порывы 15 м/с. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Ночью и в первой половине дня вторника, 30 ноября, ожидается снег, местами сильный, местами метель. Ветер северо-восточный, северный 7−12 м/с, местами порывы 15−17 м/с. Во второй половине дня небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха в течение суток −4…−9 градусов, ночью местами до — 12 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Если из-за снегопадов возникнут перебои с электроснабжением, для оперативного реагирования служб и выезда аварийных бригад нужно оставить обращение по телефону горячей линии ПАО «Россети Ленэнерго» 8−800−220−02−20 и на портале «Светлая страна» или связаться с единой дежурно-диспетчерской службой вашего района.