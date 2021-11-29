Чебоксары, 29 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии снижается количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и по-прежнему остаётся высоким число летальных исходов. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 29 ноября, с начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 42 816 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 155. Это на два случая меньше, чем было сутками ранее. Число вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 снижается после выхода из периода нерабочих дней.

Вылечились 37 416 пациентов, их них за последние сутки выздоровели 133 человека. Доля выздоровевших составила 87,4%.

Скончались в Чувашии ещё 20 ковидных больных. Общее число жертв пандемии коронавируса достигло 3287 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в рамках проектных работ по строительству нового здания Республиканской клинической больницы завершается разработка медико-технического задания. В январе планируется начать проектные работы.