Тверь, 29 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в 1941 году на территории Калининской (ныне Тверской) области.

Фашисты в Белоруссии

Оккупация Калининской области в годы Великой Отечественной войны продолжалась с 17 октября по 16 декабря 1941 года.

В числе опубликованных архивных документов — более чем 50-страничная справка «О разрушениях и зверствах, произведенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города Калинина», которая была составлена в марте 1943 управлением НКВД по Калининской области. Основную часть документа занимают многочисленные факты изуверских расправ нацистов над мирными жителями.

Так, 5 января 1942 года в освобожденном Красной Армией Калинине в одном из дворов в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены трупы 10 мужчин и трех женщин.

«Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости», — говорится в справке.

Как установили судмедэксперты, у всех жертв челюсти были раздроблены тупым предметом, у пяти человек были выколоты глаза.

Спустя несколько дней в огороде на другой улице нашли яму, в которой были зарыты трупы 21 человека, у 12 из них были выколоты глава.