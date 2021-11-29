Казань, 29 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 37 811 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 248 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 31 148 ковид-пациентов, скончались 1240 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 58 пациентов, количество летальных исходов возросло на 10.

Госпитализировали за прошлый день 94 человека, 154 пациента лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 118 носителей вируса, 24 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии всего провели 4 222 536 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции.

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