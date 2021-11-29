Калуга, 29 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 204 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 ноября. Днём ранее, 28 ноября, в регионе было зарегистрировано 209 случаев.

Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждены у 58 962 человек, 55 285 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1030 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.