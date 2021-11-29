Ижевск, 29 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 ноября провели 2 144 539 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4823 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5951 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3231 человека.

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