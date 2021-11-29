Челябинск, 29 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Челябинской области 28 ноября обнаружили 656 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них пятеро школьников. Всего в регионе обнаружили уже 127 936 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 107 250 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 14 266 человек. А скончались от этого заболевания ещё 30 граждан.