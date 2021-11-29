Пекин, 29 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Совместные усилия властей России и КНР помогли обеим странам преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19 и вопреки трудностям стабильно развивать отношения во всех направлениях в 2021 году. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 29 ноября на брифинге в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Китайский дипломат оценил межгосударственное взаимодействие Китая и России в условиях периодически усиливающейся пандемии. По его словам, две страны активно преодолевают воздействие эпидемии, продвигают прагматическое сотрудничество во всех направлениях и в целом обеспечили его стабильное развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений Китая и России. Важная их составляющая, отметил он, это сотрудничество в сфере энергетики.

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