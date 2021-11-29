София, , 11:53 — REGNUM Национальное агентство доходов и сборов (НАД) Болгарии приступило к реализации движимого имущества фермы в селе Априлци (Пазарджикская область), закрытой из-за вспышки в ее корпусах заболевания Африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 29 ноября сообщило софийское издание «Монитор».

Согласно официальной информации, соответствующий аукцион проходит сразу по 13-ти категориям, включая электрическое оборудование комплексов, системы противопожарной безопасности и кондиционирования. Кроме того, в списке лотов — современные тракторы, вездеходы и автоцистерны. Как отметили представители НАД РБ, в общей сложности налоговые органы планируют выручить в ходе акции 215 тысяч левов ($123 тыс.).

Напомним, АЧС на одной из крупнейших региональных ферм Болгарии в Априлци была зафиксирована 19 августа нынешнего года. В ходе введенного на предприятии карантина были уничтожены 13 000 свиней, а в соседних регионах начался отстрел диких кабанов.