Уфа, 29 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. 665 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Сообщается, что всего в республике выявили 105 703 случая заражения этой инфекцией. При этом в Башкирии справились с ней 94 622 человека, в том числе 667 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

«По данным на 29 ноября, первым компонентом привиты 1 968 753 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 708 208 человека. Это соответственно 79,2 и 68,7 процента подлежащего вакцинации населения», — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

За сутки в регионе констатировали смерть 32 пациентов с COVID-19, всего в Башкирии скончались 3511 таких пациентов.

Согласно данным на 28 ноября в Башкирии за сутки выявили 669 новых носителей коронавируса.