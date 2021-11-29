Нальчик, 29 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сделал себе вторую прививку от коронавируса. Ревакцинация понадобилась из-за снижения уровня антител у руководителя региона, о чем он сам сообщил в своем Instagram.

Kremlin.ru Казбек Коков

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«Сегодня прошел ревакцинацию против коронавируса. После первой прививки прошло достаточное количество времени, а уровень антител заметно снизился. Выбрал «Спутник V», — написал Казбек Коков.⠀По словам главы республики, в регионе наметилась «некоторая стабилизация ситуации с заболеваемостью». Однако при этом «эпидобстановка в республике остаётся напряженной», подчеркнул Коков, поэтому всем жителям Кабардино-Балкарии он посоветовал защитить свое здоровье и прийти на один из 80 работающих прививочных пунктов для вакцинации.

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