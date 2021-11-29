Петрозаводск, 29 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки лабораторным путем подтвердилось 219 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, чем днем ранее. Об этом 29 ноября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, среди новых случаев инфицирования коронавирус подтвердился у 32 детей. Из общего числа зараженных 210 человек (95,9%) ранее не были привиты.

В ковидных стационарах Карелии сейчас находятся 734 пациента, в состоянии средней тяжести — 635 человек, в тяжёлом — 96 (из них непривитых — 96). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

«За сутки зарегистрированы двое умерших от COVID-19», — сообщил Охлопков, отметив, что это на четыре случая меньше, чем в предыдущий день.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 83 164 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9969 детей. Выздоровели 78 453 человека, в том числе 9637 детей. За последние сутки выписаны 237 человек из числа ранее заболевших. Умерли в регионе 1078 заболевших COVID-19.